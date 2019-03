“Felsőszentivánon a Presszó előtt útjavítás-karbantartás folyamatban. Level 99” – írta Erik, a videó feltöltője.

Nem feltétlenül a munkás tehet róla, hogy cipőjével kell elegyengetnie és lesimítani a zsákos aszfaltot a kátyúban, láttunk már olyat, hogy nem kaptak lapvibrátort vagy mini úthengert az ilyen melókhoz. De sajnos szemtanúi voltunk már olyannak is, hogy fent volt a platón a vibrátor, de valamiért nem vették le, a munkások inkább a lábukat és lapátot használtak az egyengetéshez.

A cikket elküldtük a Magyar Közútnak, nagyon reméljük, hogy magyarázattal tudnak szolgálni azzal kapcsolatban, hogy miért bakanccsal aszfaltozott munkavállalójuk.

A kérdéses felvétel az ideiglenes hidegaszfaltos kátyúzásnak csak egy munkafázisát örökíti meg, a burkolathiba előzetes kitakarítását, majd a bedolgozást követő kézi döngöléses tömörítést már nem, ezzel torzított képet adva tevékenységünkről. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az ideiglenes javítást egy útellenőrünk végezte el, hogy a későbbi balesetveszélyes helyzetet megakadályozza. Ezen a szakaszon is a tartós, melegaszfaltos javítási munkákat a keverőtelepek újranyitását követően tudjuk elindítani. Általánosságban az is elmondható, hogy novembertől-márciusig speciális, úgynevezett zsákos, hidegaszfaltot használunk. Ez az anyag utántömörödő aszfalt, ami azt jelenti, hogy a burkolathibába való behelyezését követően a járművek is segítenek az anyag bedolgozásában és kisebb erő hatására is beletapadnak. Ugyanakkor ez a kátyúzó anyag a műszaki leírása alapján is csak ideiglenes megoldást jelent, és ezt a téli hónapokban tudjuk használni, amikor a melegaszfalt keverőtelepek zárva vannak. A tavasztól-őszig használt melegaszfalt viszont úgynevezett termikus kötésben épül be, vagyis ott mindenképpen szükség van legalább kézi vibrohengerre, hogy az anyag megfelelően épüljön be, mivel a melegaszfalt, ha kihűlt, utána már nem egyengethető el. A kátyúképződés ellen a folyamatos ideiglenes (hidegaszfalttal történő) javítás által tudjuk kezelni a helyzetet, A téli időszakban a kátyúhelyzetet a folyamatos ideiglenes (hidegaszfalttal történő) javítással tudjuk kezelni, mely az ütőkátyúk megszüntetésére irányul, így megelőzve a balesetveszélyes helyzeteket és az esetleges káreseteket. Kollégáink minden esetben a lehető leggyorsabban próbálják, próbálták a munkájukat végezni a forgalom minél kisebb mértékű korlátozása, akadályozása mellett, betartva a használt anyag bedolgozási technológiáját – ezzel is a közlekedők teljes körű érdekeit szem előtt tartva. Vagyis mindent összefoglalva munkatársunk szakszerűen járt el, a technológiai utasítások szerint, a zsákos hidegaszfalt hivatalos, gyártói előírásai szerint járt el, a videón ugyanakkor nem látszódik a teljes munkafolyamat.