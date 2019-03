1986 szeptemberében alapította a Nissan az Autech nevű leányvállalatát, melynek vezetője az elismert japán mérnök, akinek a Skyline-t és a versenysikereket is köszönhetik, Shinichiro Sakurai lett. Tuningcégnek indult a vállalkozás, mely márkakereskedéseken keresztül árulja a termékeit, de készítettek autókat különböző munkaterületek kielégítésére is. Aztán 1987 májusának végén aláírtak egy megállapodást a milánói Zagato-val, hogy készítenek egy japán piacra szánt luxus sportautót. Ehhez az autóhoz a Nissan adja majd a műszaki alapokat, az olaszok pedig a formáért felelősek.

1989-ben be is mutatták az Autech Zagato Stelvio AZ1-est, melynek alapját a Nissan Leopard platformja adta. Mindenki elégedett volt az együttműködéssel, de leginkább a Zagatonak jött jól a financiális segítség, hiszen a japánok megvették a milánói karosszériaépítő 50%-át az Aston Martintól. A kapcsolat az angolokkal azonban a mai napig megmaradt és minden eddiginél gyümölcsözőbb, amit folyamatosan épülő limitált szériák is példáznak. A Stelvio sem tartott sokáig, kicsivel több mint 100 darab után fejezték be a gyártását, aztán belekezdtek a Gavia fejlesztésébe.