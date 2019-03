Kong Meng Vang egy szervizt és tuningműhelyt üzemeltetett, így érthető módon közel álltak a szívéhez az autók. Ám az élete úgy alakult, hogy 2018 augusztusában végül az Oklahoma államban lévő Tulsa városának bíróságán bevallotta, hogy belekeveredett pénzmosásba és kábítószer kereskedelembe is. Hamar le is tartóztatták miután egy nevéhez kötődő teherautóban megtaláltak 680 kilogramm marihuánát. Ezért 40 év börtönt is kaphat, továbbá az állam kezére jutott különleges gyűjteménye is, mely teli van finomságokkal.

Sajnálatos módon ezek az autók nem használhatóak az Egyesült Államok hatályos szabályai szerint, de egytől egyig igazán különleges és vágyott példányok a japán autós kultúrából igényesen összeválogatva. Az autók értékesítését végző aukciós cég nem kényeztet minket el szép és bőséges fotókkal, de így is akad mit szemezgetni a kollekcióból. Itt van például ez a csodálatos kék színben pompázó, 1999-es Nissan Skyling GT-R az órájában 74 125 kilométerrel:

Több autó pályára felkészítve várja új tulajdonosát, aki bár rendszámot kevésre kaphat, amíg nem múltak el 25 évesek, de tréleren hurcolva bármelyik pályanapon bevetheti őket. Akad 2000-es Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition, Toyota Supra Turbo 1991-ből, 1996-os Mazda RX-7 Turbo és Subaru Impreza WRX STI R-Type 1998-ból, de van V8-os motorral szerelt Datsun 240Z is.