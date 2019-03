Ám ekkor – az eddig szóváltás másnapján – Penumbra olyan fotóval jelentkezett, ami azonnal elhallgatta a rendőrséget, de annyira, hogy a sztorit robbantó 444.hu-nak sem válaszolnak egy napja az ügyben feltett kérdésekre. A felhasználó ugyanis arról tett ki friss képet, hogy időközben nemhogy elhaladt egy rendőrautó a látványosan szabálytalanul parkoló, rendszám nélküli autó mellett, hanem le is parkolt mögötte, a rendőrök kiszálltak belőle intézkedni, de a szabálytalanul parkoló autóval így sem voltak hajlandók foglalkozni:

A hangnem kétségtelenül kóstolgatós volt, de Penumbra fotót is mellékelt az állítása mellé:

Panumbra ezt annyival kommentálta, hogy

Ma reggeli kép. Láthatólag a kedves kollégáknak nem az autó állt az intézkedés középpontjában hanem valami csövest piszkáltak. Köszönöm, nekem nem kell itt a törvénnyel takargatni azt, amiért valamit nem akartok elvégezni. Nincs több hozzáfűzni valóm.”

Világos, hogy a rendőrök nem ugorhatnak minden közösségmédiás posztra, de az is fura, hogy minek tartanak fent a lakossággal kapcsolatot tartó Twitter-fiókot, ha ilyen egyszerűnek tűnő esetekben is mereven elutasítják, hogy bármilyen szinten foglalkozzanak a netes bejelentésekkel. Főleg olyan esetben, amikor tényleg úgy tűnik, hogy csak oda kéne szólni a kerületi kollégáknak, hogy ha amúgy is arra járnak, nézzenek már rá, hogy tényleg beparkolt-e egy autó a kereszteződésbe.

