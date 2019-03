1978-ban olyan történt, ami azóta sem az autózás történetében. Az akkori Év Autója választáson ugyanis nem egy unalmas szedán vagy egy kompakt nyert, olyanról pedig hallani sem lehetett, hogy egyszer olyan autó kapja a díjat, melyet a konnektorból kell kihúzni. Ez volt az az év, amikor mindenki nagy meglepetésére, először és utoljára egy sportautó lett a díj nyertese. A 7-es BMW-t és a Ford Granadát megelőzve hozta el a 928-as Porsche a címet. Egy drága, luxus sportgép. Ez önmagában is elképesztő.

Az autó, ami már önmagában is rettentően szép a lapos és hosszú elejével, az utána következő, szépen üvegezett kabinjával és a kerekded farával. Az 1988-as változat, mely a képeken is szerepel, már egy jócskán frissített darab, mely ráadásul megkapta a korszak trendjének megfelelő Koenig tuningot. A céget még Willy King alapította 1974-ben, amikor elégedetlen volt a Ferrari 365 GT4 BB teljesítményével. Később aztán rengeteg sportautót tuningolt. Legfőbb jellegzetessége a jócskán kiszélesített karosszéria, mely ebben az esetben főleg az autó hátuljánál feltűnő. Tökéletes korlenyomat a beltérben fityegő telefonnal és a távirányítós hifivel a kevesebb mint 18 ezret futott 928-as.

Koenig motortuningot is kínált, de a Porsche 928-asnak igazából önmagában is elegendő volt a teljesítménye, hiszen ekkoriban már 5 literes, V8-as motor került az orrába 320 lóerővel. Mellé 3000-től 430 Nm nyomaték társul. Transaxle elrendezésű, tehát a váltó hátul található, mely ez esetben automata. Ám így is 6 másodperc körül futja a 100-as sprintet és 270 km/óra a végsebessége. A Koenig tuningos verzióért várhatóan akár akár bő 17 millió forintot is megadnak majd.