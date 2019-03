A 34 éves sztárfocista, Cristiano Ronaldo immár négy gyerek boldog apukája, ami egyúttal azt is jelenti, hogy kinőtték az általa kedvelt autók nagyját. A Bugatti Chiront, a Ferrarikat és Lamborghiniket, tehát az összes kétüléses, borzalmasan erős és rettentően gyors autót. Most azonban úgy tűnik, hogy felelősségteljes apuka lett belőle és vásárolt egy jóval családiasabb autót az eddigieknél. Habár ez is maximum öt fő befogadására alkalmas.

Ez a 120 millió forintos Rolls-Royce Cullinan lett a választott, fehér színben és fehér bőr belsővel, mely cseppet sem praktikus ennyi gyerkőccel a fedélzeten. A Juventus játékosa azonban elégedett lehet az alaphelyzetben is 560 literes csomagtartóval, mely bő 1,9 köbméterre bővíthető, ha megszaladna a bevásárlás. A turbós V12-es 571 lóereje biztosan elbírja majd.