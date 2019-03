A kaliforniai Anaheim tűzoltói posztolták ki a Twitterre ezt a Nissan Altimát, melyen keresztül kénytelenek voltak elvezetni az oltáshoz szükséges csövet, mert az ezüst szedán vezetője a tűzcsap elé parkolt. Nálunk ugyan ez nem tiltott, de az óceán másik oldalán köztudott és a padkán piros csíkkal jelezték is ebben az esetben, hogy nem ajánlatos itt parkolni. Bár gondolhatá az autós, hogy ugyan, mekkora esélye van, hogy majd pont ez a csap kell. Hát, úgy tűnik pont elég.

Ennek megfelelően a tűzoltók ilyenkor gondolkodás nélkül kitörhetik az ablakokat és végezhetik az oltást. Ezek mellett az autós kapott büntetést a rendőrségtől és autóját el is szállították később. Sokan felháborodtak ezen, de a tűzoltók közölték, hogy az oltáshoz egyenes cső kell és a vészhelyzetet mihamarabb meg kell szüntetni. Ennek pedig ez az ára.

Ever wonder what happens when a car is parked in front of a fire hydrant and a fire breaks out? Is a closer parking spot worth the broken windows and the citation and towing fees to @AnaheimPD? @City_of_Anaheim residents please do not park in fire lanes pic.twitter.com/Q96E4gfTOR

— Anaheim Fire & Rescue (@AnaheimFire) 2019. február 26.