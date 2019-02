Bár a mérnökök az autó tervezése alatt szinte mindent megtesznek annak érdekében, hogy remek termék álljon elő a megfelelő motorpalettával, mely széles körben elégíti ki az igényeket, egyesek másképp gondolják, és pillanatok leforgása alatt döntik el, hogy új motor kell a gépjárműbe. Itt van két igazán meglepő véglet.

A Life OD csatorna csapata beszerzett egy halálra ítélt 323-as Mazdát, amelynek motorjára legutóbb négy turbót akasztottak. Már annak sem volt sok értelme a mókás látványon kívül, de most azt kivágták és helyére egy Harbor Freight fűnyírómotor került. 13 lóerőt produkál és 27 Nm nyomatéka van a 430 köbcentis, egyhengeres Predator nevű erőforrásnak, mely azért láthatóan meg tudja mozdítani a Mazdát. A váltó maradt az autó saját automatája.

Másik versenyzőnk a napi őrültség díjért ez a Mazda MX-5-ös, amely akár 100 lóerővel is könnyen és élvezetesen vezethető roadster. Persze gyakran pakolnak bele V6-os vagy épp Wankel-motort, hogy ne gyarapodjon jelentősen a súlya, de erőből több jusson neki. Az 1998-as Miatában 1,8-as, négyhengeres motor helyére igazi pusztító kerül. A Hellcatből is ismert 6,2 literes, kompresszoros V8-as 707 lóereje bizonyára könnyedén füstöli majd el a hátsó gumikat, ám nem lesz jó hatással az autó egyensúlyára. Kíváncsian várjuk a most induló projekt végét.