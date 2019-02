Amint megjelentek az első képek az új Suzuki Jimnyről fellelkesedett az egész internet, rögtön egyértelmű volt, hogy az apró méretű Mercedes G-osztállyal betaláltak a japánok. A doboz forma ezer éves dizájn, mégis mindig működik. A tuningcégek pedig épp úgy rárepültek az kicsi terepjáróra, mint a G-re és már a sokadik cég alkot hozzá tökéletesen passzoló gúnyát, így a Wald International is, akiket a G500 4×4² inspirált.

A matt antracit fényezés és a szegecselt szélesítések szinte megszokott elemek, ahogyan a tetőn elhelyezett spoilerek is szerepeltek már több művön, de itt hozzányúltak a gépháztetőhöz is, valamint oda is kerültek indexek akárcsak a G-osztály esetében. Ezt még megfejelték egy új maszkkal és egyedi LED-es lámpákkal, valamint oldalra kivezetett, kettős kipufogóvéggel. A felfüggesztés is teljesen új, hogy magasabb legyen és alá tudják pakolni a nagyobb és szélesebb gumikat.

A motoron nem változtattak, megmaradt az 1,5 literes, négyhengeres szívó benzines a maga 101 lóerős teljesítményével és 130 Nm nyomatékával. Természetesen összkerék-hajtással és kéziváltóval kombinálva. Ám ebben az esetben sem a menetdinamika, hanem a stílus a lényeg.