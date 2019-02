Nemrég került fel a legnagyobb videómegosztóra egy felvétel, mely a leírás szerint 1986. június 7-én készült Szegeden. Valószínűleg a videók feltöltője, Kecskeméti Illés sem sejtette, hogy ekkora sikert arat a 16 és fél perces felvétel, melyen végig egy Opel Corsa anyósüléséből tekinthetünk a napfény városára.

A videó készítője joggal érezhette magát az élet császárának. Amíg a korszak egyik népszerű bandája, a Bad Boys Blue szól a hangszórókból, ő egy VHS-kamerával rögzítette maga körül az eseményeket. Egy-egy ilyen kameráért akkoriban akár egy autó árát is elkérhették. Azonban képet teljessé a Corsa tette, a nyugati autó. A videóban is szereplő A-generáció első darabjai még 1982-ben gördültek ki a Spanyolországban található zaragozai gyárból. Fénykorában 75 lóerőt is leadhatott egy 1.4-es benzinmotorral szerelt autó, a változatot 1993-ig készítették szedán és ferdehátú kivitelben egyaránt.

Azóta persze sok víz lefolyt a Tiszán. Ma már az ötödik generációnál tart az Opel terméke, a Corsa E-t mi is teszteltük.