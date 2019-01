Minden idők egyik legritkább és legértékesebb Alfa Romeója a 8C 2900 B Touring Berlinetta, melyből csupán öt példányt készítettek. A 412024-es alvázszámú darab ezek közül a második, melyet a szakértők azonnal felismerhetnek, hiszen a kézzel készült, egyedi igények alapján gyártott autók részletei különbözőek. Ez az autó volt a leggyorsabb megvásárolható utcai autó a második világháború előtt. A konkrét példánynak ráadásul több mint 40 éven át egy tulajdonosa volt és soha nem esett át átfogó restauráláson.

1939 februárjában szállították Angliába, de ezt megelőzően is volt egy tulajdonosa, aki nem ismert. Bár a források különböző autókra utalnak, még az is lehet, hogy köze volt Benito Mussolini rokonságához. Több ehhez köthető olasz város nyilvántartásában is kutakodtak az autó után, ám az akkori elit előszeretettel alkalmazott kerülőutat az autók regisztrációjára, így már akkor is nehéz lehetett volna ennek kiderítése. Biztos pont azonban az autó múltjában, hogy 1939. március 16-án regisztrálták Londonban az FLR 108-as rendszámmal az akkor még kék színű 8C-t. 1947-ben felbukkant a neves Mille Miglián is.