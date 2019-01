A projektnek feltételei is voltak, így azok az autók, melyek ezt a támogatást élvezték, nem fogyaszthattak többet 9,5 liternél 100 km-en és súlyuknak 1250 és 1700 kg-nak kellett lennie. A következő lépcső már a 1250 és 1700 kg volt, ekkor 11 literre módosult az elvárt átlagfogyasztás. Ebben a szellemben készült a Mercedes azonos nevű tanulmányautója is. A feltételek között szerepelt továbbá, hogy négy ember szállítására alkalmasnak kell lennie és 400 kg csomagot tudjon cipelni.

1981 szeptemberében, a Frankfurti Autószalonon mutatta be a Volkswagen az Auto 2000 nevű koncepciót, mely a jövőt szerette volna megmutatni egy egészen szériaközeli autóban. Azért pár megoldás később megjelent a márkánál, az orrát például sokkal később a Passat örökölte meg, a digitális műszerfal pedig folyamatosan visszatérő elem az autóiparban. Az egész koncepciót a Nyugat-Németországi Kutatási és Technológiai Minisztérium támogatásával fejlesztették és a cél természetesen egy alacsony fogyasztású autó megalkotása volt.

Olvass tovább

A Volkswagen több prototípust is épített, az egyikben 75 lovas, 1 literes, négyhengeres benzinmotor dolgozott kompresszorral és négygangos automatával. A másikban viszont 1,2 literes, háromhengeres turbódízel motor 53 lóerővel és 98 Nm nyomatékkal. Hozzá ötsebességes kéziváltót kapcsoltak. Ez nem tűnik túl acélos teljesítménynek, de ez az autó csupán 780 kilogrammot nyomott. Ám ennek a változatnak 18,2 másodperc kellett a 100-as sprinthez és a végsebesség is csupán 161 km/óra volt. Szükség volt egy erősebb változatra, mely 15,8 másodpercre redukálta a gyorsulást és 180 km/óra fölé emeli a végsebességet. De legalább az autó átlagosan 4,2 litert kért és akár 1400 kilométert is elmehetett egy tankkal. A benzines verzió 7,9 liter/100 km-es átlagot tudott. Az autó légellenállási együtthatója 0,25, mely szintén remel érték.

Forrás: az internet csodálatos világa