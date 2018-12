Vinyl lemezt hallgatsz, felhúzós órád van és papírkönyvekkel pakolod tele a polcod? Akkor ezt a talán még a múlt évezredből származó baleseti helyszínelő készletet is imádni fogod, amit a jelek szerint a Bosch osztogatott, mint praktikus autós ajándék. Abban az időben még nem volt mindenkinél kamerás mobiltelefon, de a biztosítókkal már valószínűleg akkor is lehetett baj rendesen, ha valaki a kártérítési igényét szerette volna érvényesíteni.

Csinos csomag, benne minden fontos dologgal

Az ifjú baleseti helyszínelők kezdőkészletében egy 12 kockás, ISO 400-as érzékenységű színes filmmel feltöltött, egyszer használatos fényképezőgép található, amelyben elem is van, valamint vakuzni is tud, így az éjszakai balesetek körülményeinek rögzítéséhez is kiváló. Mellette sárga zsírkréta az amatőr helyszínelőknek, centis és incses beosztású mérőszalag, toll és persze a szabványos – itt német nyelvű – baleseti bejelentőlap is belefért a pakkba.

Ma már nincs szükség ekkora csomagra, szinte már nincs is olyan mobiltelefon, amiben ne lenne kamera is. Sőt, a szélvédőre tapasztható fedélzeti kamerákból is ezernyi van. Mondjuk nem árt tudni, mikor és hogyan lehet őket használni, ha nem akar valaki bajt magának.