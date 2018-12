A Volkswagen nemrég nyílt új wolfsburgi alkatrészgyárában a legújabb három dimenziós nyomtatási technológiákkal kívánják előállítani az egyes autóalkatrészeket. A Bugatti, mely a Volkswagen-csoport része, ki is próbálta a csúcstechnológiás nyomtatót, melynek segítségével egy féknyerget készítettek.

Nem véletlenül akarja a Bugatti bevetni az új technológiát a sorozatgyártásban, akár már a későbbiekben készülő Chironok esetében. A 3D-s nyomtatóval készült, titánpor alapú féknyergek ugyanis közel kétszer könnyebbek, mint a hagyományos eljárással készült társaik. Egy probléma azonban még akad: egy ilyen alkatrész előállítása 45 órát vesz igénybe, tehát az időtényezőn még dolgozni kell.

Azonban mit számít a súly, ha nem képes ellátni a feladatát, azaz megállítani az autót? Nos, a hiperautógyártó erre is gondolt. Szerencsénkre videót is készítettek a 2313 rétegből felépülő nyereg tesztjéről, így láthatjuk, ahogy a féktárcsa 1000 fokon izzik, majd lángra is kap.