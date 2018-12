Limitált szériás szupersportautót venni nem a legegyszerűbb művelet, hiszen könnyen előfordulhat, hogy már minden darab elfogyott vagy csak a sor legvégére állhatunk be és akkor éveket kell várni rá. A döntési folyamat pedig csak tovább lopja az időt, hiszen a végtelen színpalettából nehéz összeválogatni a megfelelő kombinációt. Ha pedig karácsonyi ajándék kell és megint az utolsó percre halasztottad, akkor a legjobb megoldás a készen rendelkezésre álló Bugatti Chiron.

Nagy szerencse, hogy az ünnepi színsémához passzoló, sötétbordó darabot árulnak éppen az Angliában található Joe Macari kereskedésben. Mielőtt valaki elszomorodna, hogy akkor biztos jobbkormányos autóról van szó, szerencsére nem így van. Az autó ráadásul egészen friss, csupán 650 kilométert tekertek bele eddig. A bordóhoz feketét párosítottak és ez a beltérre is igaz, ahol inkább a sötétség dominál.

A 420 km/órás tempóra is képes Bugatti Chiron motorja még az elődből származik, de itt a W16-os, négyturbós erőforrást már 1500 lóerőre lőtték be. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 2,5 másodperc alatt gyorsul. A konkrét példányt 940,5 millió forintnak megfelelő összegért kínálják, mely egészen jó ár, hiszen voltak példányok, melyeket 1 milliárd felett is hirdettek.