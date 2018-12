Ladát látni a forgalomban mindennapos, a szépet már sokkal inkább megnézi az ember, de aminek egész biztosan utánafordulnak, az egy kicsövezett ralis Lada. Na, ilyet engedtek most Budapest belvárosának karácsonyi fényei alá. A videót a motorsporttal erősen beoltott Tolnai Márk készítette és mind a három perce szívmelengető az autóbolondnak.

Szilveszter Rallye-ra érkezni csak stílusosan érdemes. Kihasználva az SP-rendszámot, illetve Budapest lélegzetelállító látképét, mi most a hosszabb utat választottuk, hogy megmutassuk: nem csak stance autókkal lehet bemerészkedni gyönyörű belvárosunk szívébe, egy sírós Lada hangja és képtelen jelenléte is garantáltan elfordítja a fejeket. Most sem volt ez másképp, a célpont pedig nem más, mint hazánk legnagyobb rali eseménye! – írja a videó alatt, és mennyire igaza van! A Szilveszter Rallye-t december 27. és 29. között rendezik a Hungaroringen. Most pedig következzék a lényeg: