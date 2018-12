Lehet az romos állapotú, szépen megőrzött vagy sok kilométert futott, a BMW első M3-asa mára igazi ritkaság és ennek megfelelően nagy értéket képvisel. Nem minden példány maradt meg gyári állapotában és akadnak épített darabok is, de egy mindenképpen közös bennük. Azért készültek és mind a mai napig azért hajtják őket, mert vezetni jó. A bolgár Vilner nevű tuningcég leginkább autók belsejével szeret dolgozni, legtöbb munkájuk során az utasteret frissítik fel vagy teszik egyedivé. Ez történt ezzel az M3-assal is, mely a lemezek alatt több meglepetést is tartogat.

Kezdjük a beltérrel, hiszen ez a szófiai vállalat specialitása. A megszokott bőrülések helyett itt két kagylót találunk Sparco övekkel felszerelve, szürke szövettel és kockás kárpittal bevonva. Ez a mintázat köszön vissza a váltószoknyán, az ajtókárpitokon és a tetőn is. A pedálokat fémre cserélték, ahogyan a szőnyegek helyett is lyuggatott borítás került a padlóra. A belépés pedig kizárólag versenycipőben, ahogyan a felirat is mondja. A váltókonzol mögötti részen pedig csak a pőre kézifék található.

A másik érdekesség a motor, mely nem a kasztniba való S14-es négyhengeres, hanem az E36-os 3,2 literes sorhatosa, mely 320 lovas teljesítménnyel és 350 Nm nyomatékával dinamikusabban mozgatja az 1,2 tonnás autót az eredetinél. Kívülről csupán a bordó fényezés, néhány karbon elem és a 18 colos BBS felnik lehetnek árulkodóak, máskülönben igyekeztek megtartani a gyárias kinézetet.