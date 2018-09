Ez a videó intő jel azoknak is, akik azt hiszik, hogy éjjel, kihalt úton azért el lehet engedni a gépet. Mert hiába gyér a forgalom, hiába ott a több sáv, egy autóút ilyenkor is pokoli veszélyes tud lenni, mások is fáradtak, a látási viszonyok rosszak, így két messzi fénypötty miatt nem fognak a fékre lépni.

Főleg, mivel arra számítanak, hogy az a két fénypötty maximum 110 km/órával közeledik, és nem a duplájával. A teherautóba csapódó Passat utasai túlélték a balesetet.