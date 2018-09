A Volkswagen-találkozón a különböző típusok idén is külön szekcióban kapnak helyet, így a Passat, a Scirocco és Corrado, a Jetta, Bora és Vento, valamint a Polo és Lupo tulajdonosok egy-egy csokorban parkolnak a versenypálya területén, eltérő helyszíneken. A Transporterek és Bogarak az összes többi léghűtéses és haszonjármű modellel a Hippifaluban gyülekeznek, ahol ismét kint alhatnak a vállalkozó kedvűek. A nagyszínpad előtti Paddock rész pedig továbbra is kizárólag a Golf generációkról szól, itt az autós szakemberekből álló zsűri által kiválasztott 300 modell sorakozik majd.

A korábban megszokott programok mellett több újdonsággal készülnek a szervezők, és ezúttal is garantált, hogy sok ezer izgalmas oldtimer, youngtimer és tuning Volkswagen lepi el a mogyoródi versenypályát, mellettük pedig számos gyári különlegesség is látható lesz a helyszínen. Izgalmas programmal érkezik a Volkswagen Driving Experience csapata, akik a nap során többször látványos műsorral szórakoztatják a közönséget. Napközben számos gyermek és női programmal készülnek a szervezők, késő délután pedig Anna and the Barbies koncert zárja a szombatot. Ezt követően pedig ismét lesz autó átadás, a legszerencsésebb résztvevő ugyanis a Das WeltAuto egyszámjátékán egy mindössze 43.000 kilométert futott, kifogástalan állapotú, a kezdetektől Magyarországon futó Beetle-t vihet haza.

A rendezvényről bővebb információ a www.volkswagen-talalkozo.hu honlapon és a rendezvény Facebook oldalán olvasható.

Helyszín: Mogyoród, Hungaroring

Időpont: 2018. szeptember 22.

Nyitás: 10:00 óra

Jegyár: 700 Ft