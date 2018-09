“Amikor az 1970-es években a The Rolling Stones Európában turnézott, akkor a teljes zenekar repülővel érkezett a koncertek helyszínére, kivéve Keith, aki kerülte a repülést és amikor csak tehette, akkor a Dinót vezette, ami miatt gyakran az éjszaka közepén érkezett meg abba a szállodába, ahol a zenekar lakott” – emlékszik vissza a világ egyik leghíresebb rockzenekarának utazásszervezője, Alan Dunn. A mára hetvenes éveiben járó gitáros, Keith Richards 1972-ben vásárolta a Ferrari 246 GT Dinót, melyet Kaliforniából Európába hozatott magának és a balkormányos autóval járt Londonban is.

Több mint másfél évig használta Keith az ezüst Dinót, aztán egy japán gyűjtőnek adta el, ahonnan 2014-ben a The Prodigyből ismert Liam Howlett vette meg. Nála sem állt sokáig az olasz sportautó, hamar egy újabb gyűjtőhöz került. Most pedig megint aukción keresnek gazdát a világot és több hírességet megjárt Ferrarinak. Kevesebb mint 50 ezer kilométer van az autó órájában, aminek nagyját még az első tulajdonos tekerte bele. Pár évvel ezelőtt újjáépítették a motorját és az állapota is kiváló, így már akár 125 millió forintnak megfelelő összeget is megadhat érte az új tulajdonosa.

1969-től kezdték el gyártani a 246 GT és GTS modelleket, melyekből összesen majdnem 3800 darab készült. A 65 fokos hengerszögű, 2,4 literes V6-os motor keresztben került be az utaskabin mögé. 195 lóerős teljesítménye mellé 226 Nm nyomatéka van és akár 235 km/órás sebességgel is repítheti az 1080 kilogrammos Ferrari Dinót. A Dino márkanevet egyébként a kis motorral szerelt Ferrarik kapták Enzo fiatalon elhunyt fia, Alfredo után.