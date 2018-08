2014 februárjában söpört végig a hír a sajtón, hogy a Kentucky államban lévő Nemzeti Corvette Múzeum nyolc autóját sajnálatos módon elnyelte a föld. A sérült autók között több különleges darab is volt, például az egymilliomodik példány, melynek helyreállításáról már akkor döntöttek. Az autót szörnyű állapotban emelték ki a gödörből, egy ép eleme sem maradt, a szélvédőkeret behajlott az utastérbe, szóval volt min dolgoznia a szakembereknek.

1200 munkaóra van a 300 lóerős amerikai sportautó felújításában, melynek szétszerelése során észrevették, hogy az egyes elemeket mindenki aláírta, aki az autón dolgozott. Ez jelentette az egyik legnagyobb kihívást a felújtás során, amit csak lehetett, azt megmentették az aláírások közül, voltak azonban olyanok is, melyeket be kellett szkennelni és pótolni. Sikerült felújítani az autó kerekeit úgy, hogy az eredeti gumik is megmaradjanak.

Szerencsére az 5,7 literes V8-as motor, a sebességváltó és a hajtáslánc fő elemei sértetlenek maradtak, így ezeket nem kellett pótolni. Érdekes módon a szélvédőkeretet is sikerült az eredeti alkatrészekből helyreállítani, csupán új üveg kellett bele. Ez a restaurátoroknak is meglepő volt, hiszen ez a rész rongálódott meg a leglátványosabban.