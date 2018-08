A ’60-as évektől kezdve Magyarországon, aki autót szeretett volna venni, annak el kellett zarándokolnia a Merkur-hoz, aki a Skoda, Trabant és Wartburg típusokat is forgalmazta hazánkban. Az előjegyzési lista végtelen hosszúságú volt és akár öt évig is kellett várnia egy-egy családnak az új gépjárműre, aminek színét hiába választották ki a szűkös kínálatból, nagy volt a valószínűsége, hogy nem olyat kapnak. Egyúttal előfordul olyan is, hogy a szovjet autóiparban megbotlottak a minőségellenőrök és simán kijött egy autó a beltér többi eleméhez kicsit sem passzoló ajtókárpittal például.

Nos, pont ez a kínos eset fordul elő most is, mégpedig a Teslánál. Egy új Tesla Model 3-ast vett át a tulajdonos, melyet kifejezetten úgy álmodott meg, hogy kívül-belül fehér legyen az autó. Ebbe a képbe rondít bele csúnyán a jobb hátsó ajtókárpit, mely a többitől eltérően sötétbarna színű. Ez a jelenség több mint kellemetlen egy 20 millió forintnál bőven többe kerülő modern autó esetében.

@nick_thesun are you interested in this – colleague of husband’s brand new $78,000 dollar Tesla Model 3- in a gleaming interior of whiteness, 3 white door pads and, um one brown one. Nobody had noticed pic.twitter.com/kSuABacTml

— Angela Dowden (@DietWrite) 2018. augusztus 15.