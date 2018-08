Ha a gyártók bemutatnak egy új modellt, akkor a képeken kívül általában jó adag videót is készítenek mellé, melyek tele vannak hasznos vágóképekkel, de a legtöbb esetben ennél több hasznuk valóban nincs. Általában csak a suhanást hallani, rosszabb esetben valami sablon muzsikát is aládolgoznak, de szerencsére a Dodge esetében szó sincs ilyesmiről. Most frissítették a Challenger Hellcatet, mely többek között szélesebb karosszériát kaphat és persze erősebb motort.

A 6,2 literes V8-as motorra egy meglehetősen nagy kompresszort szereltek, így a teljesítménye már bőven 800 lóerő felett van. A feltöltő visítását egyébként tökéletesen hallani a videóban is. A rengeteg lóerő mellé a Redeye-nak még 958 Nm nyomaték is jutott. Álló helyzetből 3,5 másodperc alatt van 100-on, a negyed mérföldet pedig kevesebb, mint 11 másodperc alatt futja. De inkább hallgasd meg gumifüstölés közben: