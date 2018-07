Ma már cseppet sem divat az egyterű forma, csak a kombi tartja magát a tengernyi SUV között, pedig kétség kívül a helykihasználás bajnokai a doboz formájú autók. A vevők azonban rákaptak a terepjárós jellegű, emeltebb hasmagasságú autókra és ettől nem tágítanak már egy ideje. Pedig vannak olyan egyterűek, melyek igazán érdekesek lehetnek az autóbolond apukáknak és a család is elfér bennük. Ott van például a középmotoros, hátsókerék-hajtású Toyota Previa rengeteg potenciállal vagy éppen ez a Mercedes-Benz R63 AMG száguldásra készen.

Igazi ritkaság az AMG kezelésén átesett R-osztály, melyből nagyjából 200 darab készült és egy példányát most az amerikai Virginia államban kínálták eladásra méghozzá igazán remek állapotban és tengernyi kiegészítővel. A 207 ezer kilométert futott autót 8,7 millió forintnak megfelelő összegért adták el. Így, ha azon gondolkodtál, hogy mit mondanál otthon a V8-as egyterű megvásárlása után, akkor van egy jó hírünk: ez már nem a te bajod.

A kívül ezüst színű, belül világos bőrrel borított autó kényelmét hat személy élvezheti. A csomagtartó teljes kapacitását kihasználva igazán sokat zsugorodik, de szerencsére az autóhoz járt a gyári tetődoboz is. Hogy a világos szőnyegnek ne essen baja, ezért további két szettet is adott hozzá az eladó, melyek közül az egyik télre való gumi. Gondos gazdája volt az autónak, annyi biztos. Ráadásul minden apróság működik is benne.

De kit érdekelnek az elektromos kütyük, ha az orrában egy szívó V8-as van? A 6,2 literes nyolchengeres motor 500 lóerős, nyomatékból 630 Nm áll rendelkezésre, mely több mint elég a családi fuvarokhoz. A 7 gangos duplakuplungos váltóval és hátsókerék-hajtással 4,6 gyorsul 100 km/órás sebességre, a tű pedig egészen 250-ig szaladhat a sebességmérőn. Hogy mennyi fogyaszt? Mindent!