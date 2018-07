A ’80-as évek egyik legütősebb autója volt a Porsche 959-es, melynél megjelenésekor semmi sem volt gyorsabb és korszerűbb. A fejlesztés még 1981-ben indult meg és eredetileg B csoportos versenyautónak készítettek és ezzel szerették volna bebizonyítani, hogy a Porsche mást is tud a 911-esen kívül. Persze a 959-es is leginkább a legendás modellen alapul, de egy halom új fejlesztés került bele a turbómotortól az összkerék-hajtásig. Végül az autó a Le Mans-i 24 órás versenyen tartotta premierjét öt évvel a fejlesztés kezdete után. Azonban nem csak a versenypályán, hanem a terepen is próbára tették az autót, ezért három géppel neveztek be a híres Párizs-Dakar Rally-ra.

Ezek közül kerül most kalapács alá a 010015-ös alvázszámú példány, melyet René Metge vezetett a 14 ezer kilométeres versenyen. Ebben az évben azonban még nem aratott diadalt a Porsche, hiszen két autójuk összetört, a képeken látható pedig olaj-problémák miatt kénytelen volt feladni a versenyt. Bár az autó nem volt a legsikeresebb, a többinél jobb állapotban maradt fenn, ezért a legtöbbször ezt szerepeltetik különböző eseményeken.

Az első három 959-es csak külsőre tűnt annak, a motor a Carrera 3,2 literes, léghűtéses, szívó, hatos boxere, de a felfüggesztést megemelték és összkerék-hajtást párosítottak hozzá. A konkrét autó ugyan nem nyert a Párizs-Dakaron, de különlegessége és a története a becslések szerint bőven megér majd valakinek 1,3 milliárd forintnyi összeget.