1963-ban jelent meg A törvény bal keze című angol vígjáték Peter Sellers főszereplésével, aki Pearly Gates-t játszotta a filmben. A főszereplő hivatalosan egy divatüzlet menedzsere, ám van egy kevésbé jól csengő munkája is, fennmaradó idejében egy rablóbanda vezetője. Ám idő közben egy ismeretlen rablóbanda is megjelent Londonban, akiket mindenképpen rács mögött szeretne látni a Scotland Yard, ezért Gates segítségét kérik, akinek hű társa a tipikus brit versenyzöld színű Aston Martin DB4GT-je.

Ez a csodálatos állapotban lévő Aston Martin kerül majd kalapács alá egy szeptemberi aukción. A tulajdonosok között állítólag maga a film főszereplője, Peter Sellers is feltűnik. Nem példa nélküli, hogy egy sztár végül lecsap a forgatáson használt autóra. Az Angyal című krimisorozat főszereplője, Roger Moore is így tett a Volvo P1800S-sel, de Rowan Atkinson is gyűjteményében tudhatja a Rolls-Royce Phantom Coupé kereskedelmi forgalomba nem kerülő, 16 hengeres motorral szerelt változatát, melyet a a Johnny English című kém paródia második részében használt.

Az Aston Martin DB4-es 1959-ben mutatkozott be a nagyközönségnek a Londoni Autószalonon kicsit rövidebb karosszériával és 3 Weber karburátoros, sorhatos motorral. A GT változatot kifejezetten arra készítették, hogy a mindennapi használat mellett a versenypályán is örömét lelje benne a tulajdonosa, ezért 85 kilogrammal könnyítették ki. Új korában az autó ára 4530 angol fontról indult.