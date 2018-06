Gonosz pletykák szerint még az sem garantálja a Toyota állóképességét, hogy ők az egyetlen gyári LMP1-es csapat a Hosszútávú Világbajnokság mezőnyében, de az időmérő és az első öt óra alapján – ami még messze nem dönt el semmit – bizakodóak lehetnek a rajongók. A japán gépek magabiztosan autóznak a mezőny előtt, de az előző versenyeiken nem sikerült a dobogó legfelső fokáig menetelniük.

Kiszállt a Porsche, így a legnagyobb ellenféltől szabadultak meg, amivel jócskán nőttek a TS050 Hybrid esélyei. Erre talán most utoljára van lehetősége, hiszen a prototípusok versenye még a nagy gyártók költségvetésében is messziről jól látható összegeket rabol el és a markentingesek is temérdek álmatlan éjszaka után tudják csak összekötni a bárki számára megvásárolható terméket a rá cseppet sem hasonlító versenygépre. A hírek szerint az FIA 2020 után már inkább a szupersportautók alapjait használó vagy legalábbis arra hasonlító versenyautókat szeretné látni a futamokon.

A 2018-as Le Mans-i futamot illik behúznia a japánoknak

Szerencsés helyzetben van a Toyota, mert a módosított szabályokkal ugyan hangyányit igyekeztek kiegyensúlyozni a hibrid technológiát használó gyári csapat és a hagyományos hajtású privát csapatok közötti hézagot, de a pálya mégis a Toyotának kedvez.