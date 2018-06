2011-ben mutatkozott be a C7-es kódjelű Audi A6-os, aminek legsportosabb változata, az RS6 Avant is velünk van már 2013 óta. A leköszönő generációról tömören: V8-as, 3993 köbcentis turbós benzinmotor, 560 lóerő, 700 Nm forgatónyomaték, 3,9 másodperces százas sprint, 305 km/órás csúcssebesség, nyolcfokozatú automatikus váltó. Erő tehát van, ahogy Quattro összkerékhajtás is, ami a videó tanúsága alapján akármennyire profi rendszer, nem tolerálja, ha ütközésig tekert kormánnyal rúgják el a gépnek.