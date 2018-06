Macskahangokat ad az autóm – ezzel gurult be egy férfi egy Toyota-szerviz udvarára Kanadában. A szerelők nem voltak restek, emelőre dobták a bérelt Camry szedánt, és elkezdték átvizsgálni az üregeket. Hamarosan meg is találták, amit kerestek: egy rémült kiscica fészkelte be magát a motortéri alkatrészek közé.

A nagyhangú férfiak hiába hívogatták, nem jött elő az állat, ezért máshogy próbálkoztak: az irodán dolgozó hölgynek már sikerült előcsalogatnia a kismacskát, akinek egyetlen bajusz-szála sem görbült meg a kényelmetlen utazás során.