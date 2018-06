Bár az olaszok kétség kívül sok szép autót adtak a világnak, azért néha még az ő kezük is megbotlik a papírlapon. A 2000-es évek környékén még olyan autókat is el lehetett adni, amik nyomokban sem emlékeztettek SUV-re, sőt a családi egyterűekből is hatalmas volt a választék. A Maserati azonban ettől a világtól nagyon távol helyezkedik el sportautóival. Az ilyen lépés mindig kockázatos, ezért az igényeket nem árt felmérni például egy koncepcióval. Ezért kérte fel a Giugiaro stúdiót a Maserati egy családi autó tervezésére.

A 2000-es Genfi Autószalonon bemutatkozó Buran alapjait a 3200 GT kétajtós sportkocsitól kölcsönözte, de erre nyomokban sem emlékeztet. Az autó kicsivel kisebb mint 5 méter, majdnem 2 méter széles és 1,6 méter magas lett. A formája kifejezetten egyterűs, olyannyira komolyan vették ezt a vonalat, hogy a második sorba tolóajtókon keresztül lehet bejutni. A csomagtérajtó azonban felfelé nyílik, de az üveg nélkül, így nem igazán praktikus. A beltérben csillogó felületek és rengeteg bőr, valamint alcantara bevonatok hozzák a luxus-hangulatot.

A Maserati Buran tervezésekor az 1978-as Lancia Megagamma koncepció és a két évvel korábbi New York Taxi tanulmányautó inspirálta a dizájnereket. A technika azonban egészen szokatlan, hiszen a 370 lóerős teljesítményű, 3,2 literes biturbó V8-as motort megtartották, ám összkerékhajtással és hatsebességes automataváltóval párosították. A Buran koncepciót Kaliforniában szerelték össze.