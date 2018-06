Az öreg bevállalta a lehetetlent, nekivágott a 12 sávos út zebrájának, de sajnos hamar elfogyott a lendület, a lámpa pedig váltott. Szerencsére hamar ott termett egy egyenruhás hős, és megmentette a helyzetet. Szép munka.

A helyszín Mienjang városa, Kína Szecsuán tartományában.

This elderly man was struggling slowly across a busy road – but help was at hand!https://t.co/wqgxKtyMMq pic.twitter.com/o9jnoATohw

— BBC News (World) (@BBCWorld) 2018. június 7.