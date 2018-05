Quando l'uomo in #BMW incontra l'uomo in #Panda, l'uomo in BMW è morto. #DasPanda➡️ https://www.instagram.com/Carblogitalia/*non condividiamo assolutamente i comportamenti tenuti nel video e sconsigliamo in ogni modo a tutti di tenere atteggiamenti simili al volante. Attenzione !

Közzétette: CarblogItalia – 2018. május 29.