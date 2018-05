A helyszín az Egyesült Államok, Louisiana állam egyik benzinkútja, ahol a rovarfóbiások garantáltan autójukba zárkóztak.

A kérészek a rovarok egyetlen olyan csoportja, amelynek tagjai röpképes állapotban is vedlenek. A kérészéletet sokan a rövid, néhány órás vagy legfeljebb pár napos élet jelképének tekintik. Az ivarérett kérészek túlnyomó többsége valóban ilyen rövid ideig repül, és ezért nem is táplálkozik: tevékenységét a nászra korlátozza. Nászuk tömeges, mint ahogy ez a videón is látszik, valószínűleg a töltőállomás fényei vonzották őket oda tömegesen.

Természetes közegükben, a vízparton haláluk után értékes táplálékot jelentenek a helyi élővilágnak, de a töltőállomás aszfaltján csak az ott dolgozóknak adnak plusz munkát a sepregetéssel.