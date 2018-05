Hihetetlen, de még mindig akadnak a világ eldugott pajtáiban és garázsaiban vagy éppen erdeiben olyan különleges autócsodák, melyek csak egy újabb elszánt gyűjtőre várnak. Frank például kapott egy fülest, hogy a németországi Bréma közelében egy igazán ritka BMW, egészen pontosan Alpina porosodik a garázsban. Több se kellett neki, azonnal felkerekedett, hogy megnézze a cseppet sem szép állapotú autót, melynek zöld színe és arany csíkozása, valamint az Alpina logók eleve megdobogtatták a szívét.

Igazán izgatott azonban akkor lett, amikor meglátta az autó tábláit, az Alpina B7S Turbo Coupé ugyanis roppant ritka és ő éppen a legutolsó példányra akadt rá. A papírozás és egyezkedés persze nem volt egyszerű, de a lényeg az, hogy ezen is túlesett Frank, aki belevágott az autó felújításába, amivel bőven lesz dolga a képek tanulsága alapján. Az autóban közel 208 ezer kilométer van, ami meglepő egy ilyen ritka sportkupétól. A dokumentációja hiánytalan és a csomagtartóban még akad pár eredeti alkatrész, de vannak hiányzó elemek is ebben a hatalmas kirakósban.

A végeredmény azonban az alábbi képen látható autóhoz hasonló lesz és ez valószínűleg mindenért kárpótolja majd az elszánt gyűjtőt. Az Alpina B7S Turbo Coupé-t 1982 májusától gyártották egészen szeptemberig és az E24-es 6-os BMW-n alapuló modellből csupán 30 darab készült. Az autók egy része be is van regisztrálva, katt ide! 3453 köbcentis, sorhatos motorja mellé turbófeltöltőt pakoltak, így a teljesítménye 330 lóerő, nyomatéka kereken 500 Nm. Álló helyzetből 100-as tempóra 5,8 másodperc alatt gyorsul és akár 260 km/óra felett is szaladhat a belső sávban. Ezek a számok ma is tisztességesen mutatnak egy katalógusban, nemhogy a ’80-as években!