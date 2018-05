1981-ben görült le a szalagról a képen látható BMW M1-es, melybe az eltelt közel negyven év alatt csupán 12 186 kilométert tekertek, tehát jóformán még friss az autó. Bár a felnik eltérnek a megszokottól, de a sokküllős BBS sem áll rosszul a bajorok egyetlen vérbeli sportkocsijának. Az Alpesi fehér fényezés még eredeti rajta és az egész autó kicsattanó állapotban van, minden még a ’80-as évekből maradt meg. Eredetileg Mexikóban vásárolták az autót és csak aztán költözött át Kaliforniába. Az eladó állítása szerint az autón minden tökéletesen működik és, ha igény van rá, akkor nem lehetetlen beszerezni hozzá a klasszikus felniket sem.

A kétszemélyes kabin mögött a BMW M1-esben 3,5 literes, sorhatos motor lakik 277 lovas teljesítménnyel és 330 Nm nyomatékkal. Az 1,3 tonnát nyomó sportkocsi 6 másodperc alatt sprintel 100-as tempóra és akár 260 km/órával is száguldhat. A versenyváltozatokat ennél sokkal tovább hergelték, azok között előfordult bő 800 lóerős is. Összesen 453 példány készült az M1-esből, mely egyértelműen a ritkaságok közé emeli, ennek megfelelően alakul az ára is. A konkrét példányért 227,5 millió forintot kell kicsengetni.