Távirányítós játékokkal nem csak a nappaliban lehet körözgetni a bútorok között, hanem komoly versenyek és menő technika van már ezekben az apró járművekben is. Hallottunk már olyanról is, aki saját pincéjét ásta ki kicsike munkagépek segítségével és ezen kívül is többször bizonyították már azt, hogy a sok kicsi bizony sokra megy. Ebben az esetben kilenc darab RC autó kellett ahhoz, hogy a több mint 1,8 tonnás Jeep Grand Cherokee megmozduljon.