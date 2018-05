A Teslánál elhatározták, hogy nekik is kell egy világrekord, amivel büszkélkedhetnek, mint sok más márka. Mert az ugye nem elég, hogy a cég első embere, Elon Musk igazi sztár és talán néhányan már az űrben keringő, vörös Tesla Roadsterről is megfeledkeztek. Ezért most elmentek az ausztráliai Melbourne-be, fogták a Model X-et, a vállalat villanyos SUV-ját és elhúztak vele egy meglehetősen nagy repülőt.

Az alany a Qantas Airlines egyik friss gépe, egy Boeing 787-9 Dreamliner, mely utasok nélkül, minimális üzemanyaggal a tankban nyom 130 tonnát. A Dreamlinerön 236 fő utazhat és 14 500 kilométert képes megtenni. Ezzel szemben a Tesla Model X P100D fedélzetén maximum 7-en utazhatnak és egy töltéssel nagyjából 565 kilométert tesz meg, az általa vontatható tömeg 2,5 tonna. Ettől függetlenül így birkózik meg a hatalmas repülőgéppel:

Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, természetesen van az eseményről kulisszák mögötti videó is: