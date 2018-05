Olvass tovább

“Annyira szégyen, hogy az emberek látnak valamit, amit igaznak vélnek, és lesüllyednek egy bizonyos szintre… Akik azt mondják, hogy így agyonvernék, meg úgy dögöljön meg, azért, mert mehet a buszsávba, stb., azok kiállítják a saját szegénységi bizonyítványukat.

De azért amikor a sárga földig isszák magukat egy kocsmában, akkor jól jön a köcsög taxis, hogy hazavigyen, nem? Mert ugye más nincs, csak a szar éjszakai közlekedés. Lehet, hogy én vagyok a vak, de én pont azt látom, hogy a taxisok úgy mennek, mint a csigák (kivéve a gyorsforgalmin meg az üllőin, de ott általában amúgy sem 50-es tábla van ugyebár.)

De tegyük fel, igaz a történet. Akkor sem biztos, hogy az autót az a bizonyos köcsög taxis vezette, illetve ezen a taxin, ha jól látom, semmi arra utaló jel nem látható, hogy ez taxiként is üzemel a rendszámon kívül.

Az is valószínűsíthető, hogy ez egy hiéna autója, mivel semmilyen matrica nincs sem az oldalán, sem a hátulján, ezért akik azt írják, hogy szóljon a taxitársaságnak, azoknak üzenem, hogy ő azért hiéna, mert semelyik szolgáltatóhoz nem vették fel, valószínűleg nem véletlenül…



És ne ítéljünk már el egy társadalmi vagy akár etnikai réteget is x %-uk alapján. Ha a saját és még 10 barátunk főnöke köcsög, akkor az összes többi is az? Sajnos ez annyira jellemzi a magyar társadalmat. Ott van az a bizonyos könyv, amit nem a borítója alapján kéne megítélni…” – fejtette ki véleményét egy hölgy.

Van aki megpróbált semleges szemszögből hozzászólni: “A taxisok úgy általában szemét módon vezetnek de azokat sem értem akik boldog-boldogtalant elengednek. Miért nem csak egyet aztán a következő is egyet. Szerintem ez a korrekt minden közlekedővel szemben.”