Nem könnyű az angolok számára megfelelő autós reklámot prezentálni, a BMW-nek ez egyre gyakrabban nem sikerül. A BBC most arról számolt be, hogy az angol reklám- és fogyasztóvédelmi hatóság zsinórban harmadjára tilt be egy BMW-s reklámot, mert szerintük az felelőtlen száguldozásra buzdít. Ahogyan az alább is látható, a bajorok az intelligens összkerék-hajtásukat reklámozák egy pár terepen csapató X-modellel. Problémásnak ítélték továbbá azt is, hogy drift szerepelt az egyik jelenetben.

Nem mellesleg a reklám alatt a Blur Song 2-ja szól, ami a hatóságok szerint csak tovább fokozza a száguldozós hatást. Szóval a kedves olvasó csak óvatosan nézze meg a videót, nehogy aztán ennek hatására eszement csapatásba kezdjen: