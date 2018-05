A Brava és Bravo modelleknek bizony lelke van, jól kell velük bánni, amit meg is hálálnak, viszont ha elhanyagolják őket, azt kegyetlenül megbosszulják.

A hirdetés szövege

Eladó ez a zöld fostaliga. Tavaly vettem, de már adom is tovább, mert úgy szar, ahogy van. Helyenként a lakkot max a gyárban látta, mire ideért, addigra eltűnt, DE! festéssel együtt. Szóval a matt fekete festék megtette a hatását, de legalább azokon a helyeken nem rohad. Alja nincs, illetve most már van, hála az egy szabad délutánnak meg egy rekesz sörnek.

A futóműve megadta a luxusautó érzést, ringás volt, cserébe lemászott még a frissen aszfaltozott útról is. Habár egy idő után unalmassá vált, ezért még kapott 4, NÉGY! vadi új lengéscsillapítót ez a foskupac, mert úgy voltam vele, hogy még van fény az alagút végén, még jó lesz ez. Jó hát. most már tapad az úthoz, mint mágnes a fához, de sebaj. Kényelmét elveszítette, cserébe annyira talán nem is mászik. Vettem hozzá egy állítólagosan ritka alufelnit, ami a képen is van.