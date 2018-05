A férfi, akit csak Csú-ként neveznek a helyi lapok 2017 januárjában megrendelt egy Porsche Panamera Sport Turismo-t, amely ott alapáron nagyjából 52 millió forintba kerül ott. A 42 éves vásárló azonban nem alapmodellt kért, hanem néhány extrát köztük a 4D Chassis Control nevű rendszert is megrendelte. A 4D Chassis Control összehangolja a légrugózást, az adaptív csillapítást, az aktív hátsókerék-kormányzást stb. vagyis az autó sportos vezethetőségét fokozza. Az extrákkal a kiválasztott autó ára fel is szökött 65 millió forintra.

Egy vitás kérdés rendezésének nem a legjobb módja, ha az ember kocsival hajt be egy autókereskedésbe. Pedig pontosan ezt tette egy tajvani férfi.

Minden szép és jó, gondolhatnánk…

Csakhogy a beszámolók leírása alapján a történet úgy folytatódott, hogy a kereskedő levelet küldött neki, hogy teljesítse a szerződésben vállalt befizetést, vagy elveszíti az előleget. Na, ekkor döntött úgy Csú, hogy beugrik a kereskedésbe, csakhogy autóstól hajtott be, összetörve előbb egy üvegfalat, majd mivel talán ezt nem tartotta elégnek, arrébb lökte a recepciós pultot is. Egy Porsche Cayenne-t használt a célra, az ez alapján akár márka-hű vevőnek is mondható férfi. Az esetet rögzítette az autószalon kamerája.

A márkakereskedés dolgozói kihívták a rendőröket, akik letartóztatták, közveszély- és anyagi károkozás, illetve megfélemlítés miatt. Később azonban szabadon engedték. Csú pedig mit tett? Igen jól gondolod kedves olvasó, újra a kereskedés felé vette az irányt.

A szalon munkatársai azonnal hívták a rendőröket, akik megállapították, hogy ezúttal –talán – azért érkezett, hogy tárgyaljon a kereskedővel, aki állítólag hajlott rá, hogy vagy visszaadja az előleget vagy szállít neki egy olyan autót, amelyben szerepel a 4D Chassis Control.

Ám a történet itt még nem ért véget, mert állítólag a tárgyalás mégsem zárult sikeresen, sőt megrekedt a megbeszélés. Viszont Csú később nyilvános nyilatkozatot tett, amiben kifejtette, hogy sajnálja az esetet és igazából csak egy a piroson átszáguldó autóval való ütközést akart elkerülni, amikor véletlenül behajtott az autószalonba. Lehet, hogy neki nem szóltak, hogy van videó az esetről?

A rendőrség a Cayenne-ben talált egy csákányt és némi benzint is, de Csú nem árulta le, hogy mit tervezett az eszközökkel. Csúról pedig kiderült, hogy nem ismeretlen a hatóságok előtt, betörés és csalás miatt is meggyűlt a baj a törvénnyel.

Némi popcornt bekészítve várjuk a folytatást…