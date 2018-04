Biztosan nem először került már összetűzésbe az angol hatóságokkal a Range Rover tulajdonosa, aki láthatóan előszeretettel mutatja meg középső ujját a traffipaxnak. Ha mást nem, akkor annyiban biztosak lehetünk, hogy emberünk szereti felülről karcolni a sebességhatárokat, amiben valóban zavaró tényező lehet a sebességmérő. A rendőrség azonban intézkedett a férfi ellen hivatalosan blokkoló használata miatt, amiért valóban nem tudták rögzíteni a sebességet.

A bemutatás pedig csak olaj volt a tűzre, így a Range Rover sofőrjének végül egy évre vették el a jogosítványát, amire a nyolc hónapnyi börtön alatt nem is lesz szüksége.

And here’s the video of him in action… pic.twitter.com/8SuvQGbAqb

— North Yorkshire Police (@NYorksPolice) 2018. április 23.