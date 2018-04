Az orosz teniszezőnő Maria Sharapova ötszörös Grand Slam győztes és bezsebelt már egy olimpiai ezüstöt is, 21 héten át vezette a világranglistát. Ez korábban egyetlen orosz női teniszezőnek sem sikerült. A fényes sportsikerek éppen összecsengenek azzal, hogy a Porsche aktívan támogatja a sportágat, ezért nem csupán az egykori F1-es pilóta Mark Webber-t, de Sharapovát is márkanagykövetként tartják számon. Most együtt ültették be őket az aktuális csúcsmodellbe, a Porsche 911 GT2 RS-be. A 700 lóerős turbómotorral szerelt sportkocsi 6:47,25-ös idővel jelenleg a Zöld Pokol királya.

Mivel Maria Sharapova és Mark Webber is a Porsche márkanagykövetei, ezért nem először fordult elő, hogy együtt ültették be az aktuális csúcsmodellbe. Korábban már a 918 Spydert is meghajtották közösen: