A traffipaxos őrület után Pamkutyáék most azokat az autószervizeket figurázzák ki, amelyek az autósok átveréséből élnek.

Wiz Khalifa – See You Again című számát vették alapul a srácok, ami azért is remek választás, mert az eredeti videoklip is autós vonalon mozog. Tudjátok ez volt annak a filmnek a zenéje (Halálos iramban 7), amiben utoljára szerepelt Paul Walker.