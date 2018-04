Lényegében a Sierra Cosworth-tól csupán egy lépés volt a ’90-es évek formájába csomagolni a technikát, így született meg az Escort Cosworth, mely minden idők egyik legvágyottabb Fordja és az autóipar egyik legjellegzetesebb hátsó szárnyát kapta. Az Escort RS raliversenyekre született és mint sok más hasonlóan durva utcai autót, ezt is csupán a homologizációs szabályok miatt eresztették ki.

Ez ebben lévő négyhengeres turbómotor hivatalosan közel 230 lóerőt teljesített és az összkerékhajtásnak hála akár 6 másodperc alatti 100-as sprintre is képes volt vele a járgány. Ez azonban Ken Block számára csak az apró, számára 400 lovas versenygépet építettek, amiről most rántotta le a leplet. Az autót nem csak saját szórakozására használja, hanem versenyen is indul majd vele Amerikában.

Itt alább pedig megnézheted, hogy hogyan mozog az öreg raliautó Ken Block kezei között a teszten: