Nem erőltették meg magukat a marketingesek az idei bolondok napja alkalmából, sajnos elmaradtak az igazán mókás, kreatív ötletek. Még az egyes reklámokban remek humort mutató BMW sem tudott igazán mit kezdeni 2018 áprilisának első napjával. A BMW X2-es bevezető kampányában a vagány városi szabadidő-autó színes gúnyában járta a nagyvárosokat és kifejezetten jól állt neki, ezért a BMW bolondok napja alkalmából újra feldobta az X2-esre ezt a ruhát.

Az X2-est egyébként is bűn sablonos színekben rendelni, ezért több feltűnő árnyalatú fényezést is kreáltak hozzá a bajorok. Ilyen a Galván arany metál, a Misano kék vagy éppen a Sunset narancs, de kétségkívül passzolna a palettára pár igazán egyedi összeállítás is, ám az alábbi mintához hasonlók a gyári kínálatban továbbra sem elérhetőek:

A BMW X2-es a márka legfrissebb szabadidő-autója, mely a keresztmotoros, alapvetően elsőkerék-hajtású UKL platformra épül. Alig pár eleme közös a kicsit praktikusabb, de kevésbé fiatalos X1-essel, de technikája és motorválasztéka azonos. A belépőt a 140 lovas, 1,5 literes, háromhengeres, turbós benzinmotor jelenti, jelenleg a paletta legerősebbje az xDrive25d jelzésű változat, mely 231 lovas, kizárólag automata váltóval és összkerékhajtással elérhető.