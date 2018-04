Egyesek számára valódi szentségtörés lehet, de a tulajdonosnak úgy tűnik, hogy a japán szívű bajor gépek jönnek be. A fehér E30-as is éppen azért lett eladó, hogy felhízlalja a malacperselyt a következő projektre, mely egy 2JZ motoros E46-os lesz. A fehér példány sima E30-as formájában kezdte a pályafutását, ami kívülről megkapta az M3-as elemeit, a bódéban pedig a Honda S2000 négyhengerese található kompresszorral megtámogatva, egészen az utastérbe tolva.

Előre le is szögezte a tulajdonos, hogy az autó távolról sem kiállítási példány és lassan betölti a 35-öt is, így senki ne várjon hibátlan verdát. Ez a BMW kifejezetten driftre vagy pályáa való és ennek megfelelően semmi extra nincs benne, a beltér is teljesen csupasz. Semmi felesleg nincs rajta, amit jól jelez az is, hogy a súlya csupán 970 kiló. Az autó jelenlegi formájában 370 lóerős, de némi plusz reszeléssel könnyen kihozható belőle közel 460 ló is.

A kész pályagépért megközelítőleg 5,5 millió forintnak megfelelő angol fontot szeretne kapni tulajdonosa.