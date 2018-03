2003-ban mutatta be a Bentley a Continental GT-t, mely hosszú éveken át volt a márka legnépszerűbb modellje. Rengeteg filmsztár, zenész és politikus választása esett a Bentley nagy kupéjára vagy éppen a kabrió változatra. Az idősebb darabokat már eredeti árának töredékéért is be lehet szerezni és természetesen amint szélesebb körben elérhetővé vált a Continental, úgy jelentek meg a különböző átalakított verziók is. Láthattunk már terepre felkszített Continental GT-t, most pedig felbukkant egy újabb átalakított példány.

2004 óta 84 166 kilométert tekertek ennek az ezüst Bentleynek az órájába, de csak az utóbbi időkben esett át egy nagyobb változtatáson, aminek köszönhetően terepképességei sokat javultak, bár nagy valószínűséggel Somogybabodon ritkán lesz törzsvendég. A futóművet közel 8 centivel emelték meg és a felfüggesztést is a terepes használathoz igazították, a 20-as felnikre olyan gumik kerültek, amivel járatlan úton is lehet gyorsan közlekedni. Ehhez sárvédőszélesítéseket is fel kellett dobni a luxusautóra. Spéci tetőcsomagtartó, Hella LED-es szúrófények, módosított kupufogó és hátsó lámpát védő rács is került az autóra.

A Bentley Continental GT-ben 6 literes, W12-es motor dolgozik, amihez még két turbófeltöltőt is hozzádobtak. Teljesítménye több mint 550 lóerő, amihez 650 Nm csúcsnyomaték társul, amit Torsen alapú összkerékhajtással visz le a talajra. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 4,8 másodperc alatt gyorsul, a végsebesség közel 320. Azonban ezzel az átalakítással ezek valamelyest biztos tompultak, cserébe egészen új értelmet nyer a terepkupé fogalma.

A szokatlanul átalakított Bentley Continental GT-t Hollandiában árulják és ott is készült.