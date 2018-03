Egy apró oldtimer hajtott a Real Madrid waldebebas-i edzőközpontjának kapujához. Ott általában a legújabb Audik hajtanak be, mivel a német márka a csapat autós szponzora, így ő látja el a játékosokat kocsikkal. Ha nem a négykarikás márka kocsijával érkeznek, akkor a szupersztárok egyébként Ferrarit, Lamborghinit, Rolls-Royce-t, Bugattit hajtanak.



A Real Madrid csapatkapitánya azonban most egy értékében a fentiek töredékének tekinthető SEAT 600-assal érkezett. Mint Instagram-fotóiból kiderül, a testvérétől kapta születésnapjára, amely majd március 30-án esedékes. A szépen felújított oldtimer oldalán az SR4, Sergio Ramos monogramjából és mezszámából áll össze.

A SEAT 600 a Fiat 600 spanyol ikertestvére, 1957-től 1973-ig készült, összesen közel 800 ezer darabot gyártottak. Sergio Ramos autója vélhetően nem az alapváltozat, amely 19-32 lóerős teljesítményű motorral készült, a szélesebb kerekek és az első tárcsafékek sejtetik, hogy a motor is komolyabb teljesítménnyel bír. Ahogy Fiat testvéréből, ebből is készültek sokkal erősebb kivitelek, akár 110 lóerővel is, amelyek 200 km/óra feletti tempóra voltak képesek.

A képen jobbra kattintva további képek is láthatóak a kocsiról: