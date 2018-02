1939 szeptemberében robbant ki a második világháború, amikor a német légierő elkezdte bombázni a lengyelországi Wielun városát. Természetesen nem ez volt a hosszan tartó háborúskodás legelső momentuma, számos apró előzmény játszott közre abban, hogy a végén az emberiség eddigi legnagyobb és legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa kirobbant. Az Amerikai Egyesült Államok 1940-ben kezdte meg az intenzív fegyverkezést és erősen ráálltak a repülőgépgyártásra. A háború alatt több mint 231 ezer gépet gyártottak az amerikaiak, de fontos szerepet játszottak a hajók és a tankok is, utóbbiból a Sherman volt a legelterjedtebb.

Már abban az időben is kísérleteztek az irányított rakétákkal, melyet néhányan a drónok ősének is tartanak. Számos próbálkozás volt a reptetésükre, amik között szerepelt az is, hogy autóval adnak neki kellő lendületet. Kifejezetten erre a célre tákolták össze az alábbi videóban látható négykerekűt, amiről nem sok információ maradt fenn. Annyi azonban tudható, hogy két darab 165 lóerős teljesítményű Cadillac motor hajtotta és képes volt 160 km/órás sebesség fölé gyorsulni a rá helyezett rakétával.

Az antik mozgóképen 1:50-től látható a szerkezet, menőn hangzó korabeli kommentárral: